إغلاق سوبر ماركت في دبا لعدم استيفائه للإشتراطات الصحية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

صرح المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن إغلاق البلدية متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة سوبر ماركت مخالف لشروط النظافة والصحة العامة، من خلال الجولات التفتيشية التي تم إجراؤها من قبل مفتشي البلدية، وتم مخالفة منشأة أخرى لم تلتزم بالقرارات الصادرة من البلدية في ما يتعلق بالحفاظ على سلامة المواد الغذائية والنظافة العامة.

مؤكدًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ وتكثيف حملاتها التثقيفية والتفتيشية طوال العام لنشر التوعية بين العاملين وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين بما يحافظ على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الحملات التوعوية في وسائل التواصل الإجتماعي .

حيث ناشدت بلدية دبا جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة.