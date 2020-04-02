بلدية العين تواصل تعقيم مناطق وسط المدينة والأسواق العامة

المصدر: العين – داوود محمد

تواصل بلدية العين جهودها في عمليات التعقيم في كافة أرجاء مناطق مدينة العين وضواحيها والمرافق العامة، وذلك وفق خطة عمل يوميه، حيث تتم عمليات التعقيم خلال فترة مع التجول المسائية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من عمليات التعقيم.

وأشار حمد حمود الظاهري عضة فريق لجنة الازمات والطوارئ في إدارة البلدية، والمتحدث باسم اللجنة، أنه تم مساء أمس تنفيذ عمليات التعقيم لليوم الرابع على التوالي في منطقة وسط المدينة، حيث شكلت عمليات التعقيم كل من السوق العام وشارع خليفة وشارع عود التوبة، السوق المركزي، سوق السمك والخضار، إدارة النقل العام، منطقة العين مول.

كما تم تعقيم المناطق السكنية المحيطة بمنطقة العين مول ومنطقة دوار المربعة وشارع هيلتون ومنطقة الكويتيات، إضافة إلى منطقة مشفى توام ومشفى الجيمي وشارع البريد ومطار العين.

وأكدت اللجنة أن عمليات التعقيم جارية بشكل يومي وفق جاول محدد بهدف تغطية كافة أرجاء المدينة وضواحيها، وأهابت اللجنة بسكان المدينة ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة والنظافة العامة والتقيد بتعليمات عدم التجول خلال الفترات المحددة لذلك وعدم التجول وارتياد المناطق العامة وعدم احداث أية تجمعات للأفراد حرصا على صحة وسلامة الجميع.