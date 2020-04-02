"طرق دبي" تلزم الحافلات الصغيرة بتقليص عدد الركاب وإتباع الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه لا يوجد حظر على استخدام الحافلات الصغيرة لنقل الركاب، وإنما هناك قيود على الشركات المستخدمة لتلك الحافلات تلزمهم بضرورة تطبيق المعايير الوقائية اللازمة بحيث يمنع استخدام الحافلة بكامل طاقتها الاستيعابية وكذلك وجوب ترك مسافة آمنه بين الركاب داخل الحافلة.

وأوضحت الهيئة في تعميها الموجه إلى شركات النقل بالحافلات المؤجرة وشركات نقل الركاب بالحافلات السياحية أنه حرصا على صحة وسلامة الركاب وتزامنا مع الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، يجب التزام سائقي الحافلات بنقل أقل عدد من الركاب في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والالتزام بمعايير السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة في وجود مسافة آمنة بين الركاب وحثهم على إتباع تعليمات السلامة.

يذكر أن هذا الإجراء التي فرضته طرق دبي يأتي في إطار جهودها باتخاذ التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي اتبعتها خلال هذه الفترة الدقيقة كبرامج النظافة والتعقيم المكثفة على جميع وسائل النقل العام، والتي تشمل كذلك خدمات النقل في القطاع الخاص وشركات السياحة، بحيث تصب هذه الجهود والتدابير لهدف الوصول إلى أقصى درجات الوقاية والسلامة العامة وضمان التباعد الجسدي بين الجمهور.