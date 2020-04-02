المركبات المنتهية أكثر عن 6 أشهر يتطلب تجديدها اجتياز الفحص الفني

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المركبات التي مضى على تاريخ انتهائها 6 أشهر يتطلب تجديدها زيارة مراكز الخدمة واجتياز الفحص الفني، ولا ينطبق عليها الاستثناء الذي أقرته وزارة الداخلية الذي أتاح للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة اعتباراً من الأحد 22 مارس 2020.

وأوضحت الهيئة خلال إجابتها على استفسارات أحد المتعاملين أن المركبات التي لم يمضى على انتهائها 6 أشهر يمكن لمالكها تجديدها مباشرة بعد إضافة التأمين على المركبة، ويستثنى من ذلك المركبات التي مضى على انتهائها مدة تزيد أكثر عن 6 أشهر والتي تتطلب اجتياز الفحص الفني بنجاح.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخراً أنه تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا ، أتاحت للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة واعتباراً من الاحد 22 مارس 2020 وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني.