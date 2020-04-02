«بيت الخير» تعلن جاهزيتها للحملة الرمضانية

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكدت جمعية بيت الخير قدرتها وجاهزيتها على إنجاح حملتها الرمضانية «يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ»، التي بدأت مؤخراً، وتستهدف دعم وإسعاد ما يزيد على 52 ألف أسرة وحالة مسجلة لديها، منها 5120 أسرة تتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري.

وقال عابدين العوضي مدير عام الجمعية إن البنية الإلكترونية للجمعية، وفريقها الميداني المدرب الذي نجح في دخول موسوعة «غينيس» العالمية، لكفاءته في الوصول إلى المستحقين، وتوفير الخدمات الخيرية لهم بالسرعة والجودة المطلوبة، تثبت أن «بيت الخير» مؤهلة للتعامل مع أزمة «كورونا»، مع الالتزام بشروط وتعليمات الصحة والسلامة التي أقرتها الحكومة الرشيدة، وأنها قريبة من تحقيق الهدف الطموح الذي وضعته الجمعية لحملتها، بإنفاق 90 مليون درهم خلال الشهرين القادمين. واتخذت جمعية بيت الخير كل الإجراءات التي تضمن تنفيذ برنامج «فرحة»، الذي أنفق العام الماضي ما يزيد على 62 مليون درهم.