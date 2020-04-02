فريق من شرطة الشارقة للرد على الاستفسارات

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة انه تم تشكيل فريق عمل من إدارة المرور والدوريات للرد على استفسارات كافة المتداخلين فيما يتعلق بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50 % والذي يشمل كل المخالفات التي ارتكبت قبل الأول من أبريل ولمدة 3 اشهر.

كما أن المخالفات التي ترتكب خلال الـ 3 اشهر فترة التخفيض ليس عليها إعفاء – خصوصا – وأن الحركة المرورية قلت في الطرقات في تلك الفترة.

وأوضح أن عملية خفض المخالفات كانت عبارة عن دراسات مسبقة من اجل وضع محفزات تم تقديمها للمجلس التنفيذي بالشارقة، منها خفض المخالفات بكافة أنواعها مع الغاء كافة النقاط المرورية والرسوم الإدارية مثل شهادة الإتلاف أو لمن يهمه الأمر، وذلك بهدف مساعدة أفراد المجتمع ولمواكبة المستجدات التي طرأت. ولفت إلى أن هناك 9 آلاف شخص تجاوزوا فترة الحظر تم رصدهم بواسطة الرادار.