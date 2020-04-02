«كهرباء دبي» تنال مجدداً شهادة محترف إدارة مشاريع من أمريكا

المصدر: دبي - البيان

حازت هيئة كهرباء ومياه دبي، مجدداً، على شهادة محترف إدارة مشاريع PMI®، النسخة الثالثة، بعد تحقيق متطلبات التدريب اللازمة في إدارة المشاريع، من معهد إدارة المشاريع الأمريكي PMI®، ومقره ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجاح فريق الهيئة في اجتياز اختبارات المعايير المطلوبة.

ويؤكد هذا الإنجاز، قدرة الهيئة على تقديم البرامج التدريبية والتعليمية بمستوى عالمي لموظفيها، وموظفي القطاع الحكومي في إمارة دبي، بما يسهم في تحسين معدل نجاح المشاريع، عبر تطبيق مجموعة موحدة ومتطورة من المبادئ العامة لإدارة المشاريع. ويتعين على المؤسسات الراغبة في الحصول على إجازة التدريب في إدارة المشاريع، تحقيق مجموعة من معايير الجودة والأداء الصارمة، التي وضعها معهد إدارة المشاريع PMI®.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي، على دعم موظفيها في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة، ليكونوا شركاء فعالين في صنع المستقبل. ونلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية، انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر.

ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة، لمواصلة مسيرة تميز الهيئة في استشراف وصنع المستقبل، مسترشدين بكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:

«المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع»، بما يحقق أهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم، وخطة دبي 2021، بجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين. وتؤمن الهيئة أن الموظف السعيد والإيجابي، يضمن سعادة وإيجابية كل من يتعامل معه من المعنيين».

وأضاف معاليه: «تتعاون الهيئة مع كبرى الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية، تسهم في رفع كفاءة الموظفين، وتعزز ولاءهم الوظيفي. ونلتزم ببناء قدرات كوادرنا من خلال تنظيم ورش العمل والندوات، والفعاليات الهادفة إلى نقل المعرفة ومشاركة الخبرات، بما يدعم جهودنا الرامية إلى صناعة واستشراف المستقبل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد».

متطلبات

من جانبه، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «كانت الهيئة أول مؤسسة حكومية تحصل عام 2012 على متطلبات التدريب اللازمة في إدارة المشاريع من مؤسسة PMI® الأمريكية، لتكون بذلك سباقة في توفير المعارف الثمينة في مجال إدارة المشاريع التي تقدمها وتتيحها لموظفيها، ولتصبح جزءاً من المنظومة العالمية لمعايير إدارة المشاريع. وقد أتاح لنا ذلك الفرصة لمشاركة المعارف، والتواصل على المستوى الدولي، عبر شبكة فروع إدارة المشاريع PMI®».