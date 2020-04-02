10 تدابير وقائية عند استلام طلبات توصيل المواد الغذائية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملات توعوية للمجتمع، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المحلية، حول أهم التدابير الوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية وطلبات التوصيل، وأهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية في الحصول على الاحتياجات الغذائية، نظراً لفاعليتها في الحد من التزاحم وتمكن المستهلك من الحصول على احتياجاته دون الاضطرار لمغادرة المنزل، إلى جانب التوعية بأفضل الممارسات المتبعة في تداول وإعداد وتخزين المواد الغذائية، ونشرت الهيئة على حسابها في «الانستغرام» 10 تدابير وقائية عند استلام طلبات المواد الغذائية، وناشدت الجمهور باتباعها، وتمثلت في:

١ - لا تصطحب معك أحداً من أفراد الأسرة عند استلام الطلب

٢- احرص على ارتداء القفازات وكمامة الوجه عند استلام الطلب

٣ -أفرغ المواد الغذائية والتخلص من الأكياس الخارجية

4 - تأكد من تجهيز قيمة الفاتورة لتجنب فرق النقود مع موظف التوصيل

٥ - اخلع الحذاء خارج المنزل

٦- تخلص من القفازات والكمامة بطريقة صحيحة

٧- اغسل يديك جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

٨- عقم المعلبات واغسل الخضار والفاكهة بالماء الجاري أو بمحلول الخل المخفف بالماء

٩ - يفضل تسخين الخبز قبل تناوله من خلال المايكرويف أو جهاز التحميص

١٠- حافظ على نظافة المطبخ وأسطح التحضير

واستجابت الهيئة مبكراً، للظروف العالمية الطارئة، التي سببها فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، من خلال رفع جاهزيتها لاحتواء الحدث وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان السلامة الغذائية في أبوظبي، وحفاظاً على سلامة المستهلك والعاملين في المنشآت الغذائية، حيث شملت هذه التدابير حظر استخدام الأطباق والأكواب والملاعق متعددة الاستخدام.