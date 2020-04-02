هيئة آل مكتوم الخيرية تنظم ندوة للغة العربية في جامعة أديس أبابا

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية لـ«البيان»، أن هناك خططاً طموحة تعمل عليها الهيئة، لتعليم ونشر اللغة العربية في أفريقيا، ومن بينها تنظيم الهيئة ندوة للغة العربية بجامعة أديس أبابا بمقرها في أثيوبيا، مشيراً إلى أن الهدف من وراء ذلك تعزيز الارتقاء والتوسع في تعليم اللغة العربية في أفريقيا لما لذلك من أهمية كبيرة.

وقال: إن هذه الخطط تأتي وفق توجيهات راعي الهيئة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وتوجيهه السامي بتعليم اللغة العربية، كمادة أساسية في مدارسه داخل القارة الأفريقية، خاصة أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير وبناء القدرات البشرية من خلال تعزيز التعليم والتدريب في أكثر من 24 دولة أفريقية بينها إثيوبيا.

مشروعات تنموية

وأضاف بن غنام، أن المدارس الكثيرة التي تنشئها الهيئة في أفريقيا تضع ضمن شروط إنشائها الأساسية بأن تكون اللغة العربية واحدة من المواد الأساسية التي تُدرس ضمن مناهجها، وذلك في خطوة مهمة لنشر اللغة بين الطلاب، ومن ثم وصولها لكل المهتمين بتعلمها في كافة الدول الأفريقية التي تتجه إليها هيئة آل مكتوم الخيرية بمشروعات تنموية وتعليمية.

فيما يأتي ذلك أيضاً تعزيزاً لدور الهيئة الحضاري والمعرفي وعملها في مختلف المجالات الإنسانية بهدف بناء القدرات البشرية وافتتاح المدارس والاهتمام بالتعليم، خاصة في إثيوبيا بمناطق أديس أبابا وإقليم عفار شرق إثيوبيا وغيرهما من المناطق الأخرى.

وتطرق إلى الاهتمام الرسمي الكبير الذي حظيت به مشروعات الهيئة لنشر اللغة العربية في إثيوبيا، ومن بينها هذه الندوة، حيث تجسد ذلك من خلال حضور سفيري دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في العاصمة الإثيوبية، وممثل الاتحاد الأفريقي وعدد كبير من المهتمين والناشطين في مجال تعليم اللغة العربية ونشرها.

دعم

أفاد بن غنام بأن هناك اتفاقات شراكة بين جامعة أفريقيا العالمية التي تحظى بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الهيئة، مع جامعة أديس أبابا وجامعة كوتبي وكلية سندباد، لمناقشة المنح الدراسية التي قدمتها أفريقيا العالمية، لمختلف الهيئات التعليمية في الجامعات الإثيوبية ووزارة التعليم.