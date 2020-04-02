«المنصة الرقمية» مبادرة لتثقيف وتوعية المجتمع

المصدر: أبوظبي ـ وام

أطلق مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي مبادرة «المنصة الرقمية» التي تبث سلسلة من الحلقات التوعوية والتثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة لأفراد مجتمع الإمارات.

ابتكار

وتعد المنصة الرقمية فكرة مبتكرة وشاملة تدعم استمرارية عمل المجالس عن بعد بهدف تثقيف وتوعية أفراد المجتمع وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، ومن بينها التباعد الجسدي، وذلك ضمن الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

محاضرات

وتستعرض المنصة الرقمية منذ انطلاقتها بداية شهر مارس الماضي عدداً من الفيديوهات القصيرة الهادفة إلى ترسيخ مبدأ «التعلم واستشراف المستقبل».

بالإضافة إلى حلقات المجالس التي تتناول محاضرات متنوعة لنخبة من الخبراء والمسؤولين من مؤسسات وطنية تمثل مختلف قطاعات المجتمع المحلي وتسلط الضوء على أبرز القضايا التي تهم جمهور مجتمع دولة الإمارات.

وقد لاقت المنصة الرقمية استحسان وتفاعل الجمهور المشارك عن بعد خاصة الشباب وأولياء الأمور الذين بادروا بطرح عناوين لموضوعات مقترحة وطلبوا استمرار مشروع المنصة لتشمل تغطية موضوعات خاصة بشهر رمضان الفضيل.

حرص

بدورهم حرص المحاضرون على الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تهم أفراد المجتمع سعياً إلى توعية الجمهور بالمعلومات الصحيحة والموثوقة وإيجاد الحلول الملائمة للتحديات الاجتماعية والمشكلات الأسرية وإثراء معرفتهم.