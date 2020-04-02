3730 خدمة اتحادية ومحلية ذكية عبر البوابة الرسمية للإمارات

المصدر: أبوظبي ــ وام

تتيح حكومة الإمارات، من خلال البوابة الرسمية، الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة، لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد، بما يضمن سلامتهم، ويدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والحد من آثاره على القطاعات كافة. وتقدم حكومة الإمارات خدماتها الحيوية بكفاءة عالية عبر القنوات الذكية.

حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من أكثر من 180 خدمة حيوية عن بعد، من دون حضور المتعاملين. وتوفر حكومة دولة الإمارات حوالي 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت، من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما توجد أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي، فيما تتميز هذه الخدمات الإلكترونية بسهولة الاستخدام، ومراعاة احتياجات المتعاملين، وهي مدعومة بالهوية الرقمية.