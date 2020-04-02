حمدان بن محمد يتفقّد دوريات الشرطة في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، دوريات شرطة دبي في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد.

ويأتي ذلك في إطار وقوف سموه على الجهود المتواصلة لفرق العمل في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، ما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، أن تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي أولوية تحظى بكل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل تحصين المجتمع وضمان أعلى مستويات الوقاية لجميع أفراده، مثمناً سموه تكاتف جهود فرق العمل بين مختلف الجهات الحكومية، وكذلك الطواقم الطبية والإدارية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.

وتواصل شرطة دبي من خلال دورياتها وشاشات المراقبة عبر غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات التزام غالبية سكان الإمارة بتعليمات البقاء في المنزل، خلال ساعات برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.