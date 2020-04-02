دليل استثمار طاقات الشباب في المنزل يعزز ترابط العائلة

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

حدد محور «ترابط العائلة.. لنستغل تواجدنا معاً» الذي تضمنه دليل استثمار طاقات الشباب في المنزل، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، 10 نصائح يمكن تنفيذها من البيت فيما نستطيع من خلالها إنجاز الكثير والاقتراب من طموحاتنا واستغلال أوقاتنا في الاستثمار لمستقبلنا.

وتضمنت النصائح العشر «جَمعة الجُمعة الافتراضية»، و«جلسة عائلية بلا هواتف»، و«أهمية المساعدة في تنظيف المنزل»، فضلاً عن «محاولة التواصل مع شخص لم نتواصل معه منذ شهور»، ومحاولة «لعب لعبةً مع العائلة» سواء كانت إحدى الألعاب الكلاسيكية، أو الحديثة، و«تدوين احتياجات العائلة المنزلية».

ومن ثم طلبها عبر قنوات التسوق الرقمية، وأهمية أن «تجعل شخصاً يبتسم اليوم»، وإنشاء «مسرح العائلة الإبداعي»، وأهمية «تعليم صغارالعائلة أساسيات الوقاية من فيروس كورونا»، وأخيراً «تخصيص متحف العائلة الصغير»، من خلال إيجاد ركن بمساعدة العائلة في المنزل بحيث يمكننا إضافة ذكريات مميزة من طفولة كل فرد من أفراد العائلة. (دبي ــ أحمد يحيى)

نجح الشاب الإماراتي محمد سعيد الكعبي، متطوع في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي مدينة الإمارات الإنسانية، بإطلاق ابتكاره الخاص، الذي يتمثل في جهاز تعقيم يعمل عن طريق شحن الألواح بالطاقة الشمسية، ويستخدم الجهاز في الأماكن المفتوحة.

وقال محمد الكعبي لـ «البيان»: «أطلقت ابتكاري المتمثل في جهاز تعقيم، وبشكل دائم، تقديراً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تأتي في إطار جهود الدولة للحد من انتشاركورونا ». و

أضاف أن «ابتكاري عبارة عن حقيبة مصنوعة من مادة بلاستيك مقوى، وهي سهلة الحمل، وبطاريات وألواح تُشحن عن طريق الطاقة الشمسية، وخزان، كما أن الجهاز مزود بقوة دفع بواسطة نظام دفع هوائي لرش مادة التعقيم على الأماكن المستهدفة بشكل متجانس ومتكامل ودقيق، وبهدف الحصول على درجة تعقيم عالية».