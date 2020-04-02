تسخير التكنولوجيا لتعزيز الزراعة المستدامة

المصدر: (الشارقة- وام)

يعمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وبشراكات استراتيجية مع مؤسسات بحث عالمية على تطوير طرق مبتكرة للإنتاج الزراعي وتحلية المياه من خلال الطاقة الشمسية، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة من حلول الاستدامة في الموارد الطبيعية.

وأجرى فريق من المهندسين في موقع الأبحاث المتخصص والتابع لشركة مارلين العالمية أحد أهم مشاريع الشراكة القائمة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أبحاثاً على مدار العامين الماضيين، نتج عنها إنشاء (مارلين اجروتانيل) Merlin Agrotunnel- وهي عبارة عن مزرعة داخلية منتجة بارتفاع قياسي وبمساحة 150 متراً مربعاً يمكن لها أن تنتج أكثر من واحد طن من الخضراوات العضوية والفاكهة شهرياً.