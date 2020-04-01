"صحة" تخصص مستشفى العين لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تخصيص مستشفى العين لحالات عزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما ستقوم بنقل المرضى المتواجدين حالياً إلى مستشفى توام، وإلى منشآت صحية أخرى في مدينة العين، وذلك تماشياً مع جهودها لتعزيز مخرجات الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة.

وسيتم إغلاق قسم الطوارئ بمستشفى العين مؤقتاً، وتحويل الحالات الطارئة إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام، في حين يتم تحويل الحالات العاجلة إلى مستشفيات أخرى في العين مثل مستشفى ان ام سي، مستشفى برجيل، مستشفى عين الخليج، إضافة للمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية في "صحة".

وإلى جانب ذلك، ستقوم مستشفى العين بتوفير خدمة التطبيب عن بعد، وإيصال الأدوية لمنازل الذين يعانون من أمراض مزمنة.