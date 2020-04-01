إغلاق مصنع ومصادرة 5321 كيلوغراماً من المنتجات الغذائية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، اليوم، أحد المصانع عقب الحملة التي قام بها فريق التفتيش بقسم الرقابة الغذائية وبالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، حيث تبين قيام المصنع بإعادة تعبئة وتغليف لمواد الغذائية منتهية الصلاحية "منتجات الكيك والوفل" ومن ثم إعادة بيعها.

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أنه بناء على المعلومات التي وردت إلى إدارة الصحة العامة حول النشاط الذي يمارسه المصنع، تم التأكد من صحتها وتمت عملية المداهمة، حيث تم إغلاق المصنع ومصادرة جميع المواد الغذائية التي تزن 5321 كيلوغراما، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجية بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأشار إلى أن الدائرة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المنشأة المخالفة حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مؤكداً أن متابعة الأسواق والمنشآت الغذائية تتم بشكل مستمر من خلال حملات التفتيش الدورية والمفاجئة، باعتبار صحة المستهلك أمانة نسعى للحفاظ عليها، ولذلك لا تتهاون البلدية مع كل ما من شأنه أن يضر بصحة المستهلك، مناشداً أفراد المجتمع على ضرورة التعاون والتواصل عبر الرقم 0561777667 للإبلاغ عن أية ملاحظات، وعدم التغاضي عن كل من يمارس مثل هذه النشاطات التي تشكل خطراً على صحة أفراد المجتمع.