1000 وجبة غداء يومياً لمستخدمي بلدية عجمان خلال أبريل

المصدر: وام

توفر مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 1000 وجبة غداء يومياً لمستخدمي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بتبرع من معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

وأوضحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أنه سيتم توصيل الوجبات إلى السكن المخصص للمستفيدين ضمن الشروط الصحية عن طريق سيارات مجهزة لهذا الغرض بالتعاون مع سعيد الزعابي مدير قاعة البيت متوحد الذي يساهم في دعم المشروع ضمن التزامه بمبدأ المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم الفئات الأقل دخلاً، وتجسيد قيم الجود وإطعام الطعام التي هي جزء أساسي من القيم الإماراتية العريقة.

وأكدت أهمية تلاحم المؤسسات وأفراد المجتمع من أجل تخفيف المعاناة عن المحتاجين ومد يد العون لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/.

واشارت مديرة المؤسسة إلى أن مثل هذه المبادرات الخيرية ليست جديدة على أبناء الإمارات الذين يتجلى معدنهم الأصيل في أوقات الأزمات، ويقفون دائماً خلف قيادتهم الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وذكرت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي أن المؤسسة ستوزع حوالي 30000 وجبة غداء لمستخدمي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في شهر ابريل الحالي.