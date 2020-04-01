الفجيرة للموارد الطبيعية تواصل عمليات التعقيم الوطني وسط ترديد النشيد الوطني

المصدر: الفجيرة - البيان

تُواصل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جهودها في تنفيذ سلسلة عمليات التعقيم و التطهير و تغطية الشوارع الرئيسية لإمارة الفجيرة و المناطق الحيوية باستخدام أحدث التقنيات الفعّالة و المعتمدة في التعقيم ، لتؤدي واجبها في الصفوف الأمامية ضمن برنامج التعقيم الوطني بالتعاون مع بلدية الفجيرة و الشركاء الاستراتيجيين ، دعماً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حرصاً على أمن وسلامة المجتمع الإماراتي .

و أوضحت مؤسسة الموارد الطبيعية أن جهود التعقيم شهدت تفاعلاً كبيراً من كل فئات المجتمع المحلي و المقيمين من قاطني البنايات السكنية يُرددون النشيد الوطني لدولة الإمارات بكل وفاءٍ و ولاء و يحيّون الفِرَق و الكوادر العاملة، مما يعكس وقوفهم يداً واحدة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر فيه الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

و أشارت المؤسسة إلى أن أعمال التعقيم التي اتخذتها ، مستمرة بشكل يومي في ساعات المساء ولغاية ساعات الفجر، بالتعاون مع بلدية الفجيرة و شركائها الاستراتيجيين و بمشاركة واسعة من متطوعيها البالغ عددهم 70 متطوع من الجنسين ، يعملون جميعهم بإشراف المؤسسة و تحت تصرّف الجهات المسؤولة لخدمة الوطن ، و يساهمون في الإشراف و التنفيذ على عمليات التعقيم والتطهير باستخدام المعدات المختلفة من مركبات الغسيل و أجهزة الرش المحمولة و جهاز المعقم الأوتوماتيكي ، بالإضافة إلى استخدام صهاريج المياه المحملة بمواد التعقيم المعتمدة ، للمحافظة على صحة أفراد المجتمع.

و أكدت المؤسسة مواصلة الجهود و تسخير كافة الطاقات و الإمكانات إلى جانب الجهات المختصة في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية المجتمع وضمان صحة أفراده باعتبارهم أولوية قصوى.