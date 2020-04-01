بلدية رأس الخيمة تحدد شروطاً لوسائل نقل المواد الغذائية والأسماك

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

حددت بلدية رأس الخيمة المتطلبات والاشتراطات الخاصة بوسائل النقل المتخصصة في نقل المواد الغذائية، ومركبات النقل المبرد للأسماك من أسواق رأس الخيمة وإليها، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الحالية لضمان سلامة المنتجات الغذائية والحفاظ على جودتها، بتحديد 35 شرطاً لنقل المواد الغذائية، و7 اشتراطات لسيارات النقل المبردة للأسماك.

وحددت الدائرة، متطلبات وسائل نقل الأغذية الجافة والمعلبة، (الحبوب والبقوليات والمعلبات والبهارات، والمواد الغذائية التي لا تحتاج إلى درجات تبريد أو تجميد)، بأن تكون الحالة العامة للمركبة جيدة وأن لا تريد درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية مع توفير تهوية كافية تسمح بخفض درجات الحرارة ومستوى الرطوبة في وسيلة النقل للحد المناسب، وأن تكون جميع الأبواب معزولة عن البيئة الخارجية، ووضع حاجز بين الكابينة والصندوق الخلفي.

وأضافت: يجب على وسائل نقل منتجات الخبز الالتزام بأن تكون المركبة معزولة من الداخل بالألمونيوم المتعرج، وتوفير إضافية كافية ومحمية، ووضع حاجز بين الكابينة والصندوق الخلفي، وتوفير صناديق بلاستيكية مخصصة للتوزيع وحفظ الخبز والصمون، وتوفير حاوية مغلقة يوضع فيها الخبز المرتجع من الأسواق، وتوفير تهوية مناسبة داخل الجزء الخلفي للمركبة، وفي حالة نقل منتجات المخابز المبردة يتم الالتزام باشتراطات وسائل النقل المبردة.

كما حددت الدائرة اشتراطات نقل وتوزيع الخضروات والفاكهة، بأن يكون الجدران معزولة لضمان التبريد، وتوفير وحدة تبريد في حالة التوزيع، أو مكيف هواء في حالة النقل فقط من السوق إلى المحل، وبها مقياس قراءة خارجية للكابينة، وتوفير الإضاءة المحمية، وتوفير إطار مطاطي على الأبواب لضمان عدم تسترب التبريد، وستائر بلاستيكية لضمان عدم تسرب التبريد عند الفتح، وترتيب الصناديق والعبوات الكرتونية بطريقة صحيحة لضمان وصول هواء التبريد لكل الشحنة، وتوفير سجلات بالسيارة عن مواعيد التحميل والتفريغ وفي حالة أي أعطال أثناء النقل والتوزيع.

واشترطت الدائرة على مركبات نقل وتوصيل الأغذية الجاهزة، أن تكون المركبة حرارية معزولة من المخلف، كما في المركبات المبردة، وتوفير الإضافة الكافية والمحمية، وتوفير حافظات بالسيارة لضبط درجات حرارة الطعام على أعلى من 60 درجة مئوية، وتوفير سجلات بالسيارة عن مواعيد التحميل والتفريغ وفي حالة أي أعطال أثناء النقل والتوزيع.

وأكدت الدائرة أهمية الالتزام بشروط الأوعية المستخدمة في النقل، بأن تكون مصنعة من مواد ذات جودة عالية، ومصممة بطريقة تحمي المواد الغذائية من التلوث، وألا تؤثر على طعم أو لون ورائحة المادة الغذائية المنقولة ولا تتفاعل معها بأي شكل من الأشكال، ومقاومة للصدأ مثل الاستانلس استيل، وآلا تستخدم لأغراض أخرى غير نقل المواد الغذائية ومياه الشرب، واستخدام هذه المواد بصورة تضمن الفصل الجيد بين المواد الغذائية المختلفة، وتوضع بشكل يحد من التلوث التبادلي بين الأغذية المختلفة.

النقل المبرد للأسماك

حددت بلدية رأس الخيمة اشتراطات النقل المبرد للأسماك، بأن تكون السيارة المستخدمة في نقل الأسماك المبردة ملائمة لحظ درجات المنتجع، وتوفير كمية كافية من الثلج المجروش لتغطية الأسماك لضمان حفظها لحين تجهيزها، ونقل الأسماك بطريقة تمنح حدوث التلوث والفساد، وتحفظ الأسماك المبردة المنقولة بالحاويات عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية، باستخدام الثلج للتبريد أو مزيج من الثلج والملح أو ماء البحر البارد "تبريد بالتغطيس" مع حفظ الأسماك في بيئة حرارية تصل إلى درجة "صفر" باستخدام الثلج المجروش وبكمية كافية على طول المسافة، وأن تنقل الأسماك المبردة في صناديق مناسبة على أن ترص بانتظام في وضع أفقي مع تبادلها بطبقات من الثلج المجروش وخاصة الطبقة السفلية والعلوية، وأن تكون السيارة مزودة بصندوق حافظ مصنوع من مواد غير قابلة للامتصاص أو التفاعل مع الأسماك ويفضل من المواد العازلة للحرارة لمنع تسرب الحرارة والحفاظ على درجة الحرارة المقرر، مع مراعات الحفاظ على نظافته بشكل مستمر، وأن تكون الصناديق المستعملة في عملية النقل مصنوعة من مادة مناسبة صحية وسهلة التنظيف، ولا تؤدي لتلوث الأسماك أو التخزين.