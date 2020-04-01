1000 وجبة غذائية يومياً من "حميد الخيرية" لأصحاب الدخل المحدود في عجمان

المصدر: عجمان : البيان

توزع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 1000 وجبة غداء يومياً ‏للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المحدود بعجمان، بتبرع من معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وبالتعاون والتنسيق مع سعيد الزعابي مدير قاعة البيت متوحد.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أنه سيتم توصيل الوجبات إلى السكن المخصص للمستفيدين ضمن الشروط الصحية عن طريق سيارات مجهزة لهذا الغرض بالتعاون مع " قاعة البيت متوحد" الذي يساهم في دعم المشروع ضمن التزامه بمبدأ المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم الفئات الأقل دخلاً، وتجسيد قيم الجود وإطعام الطعام التي هي جزء أساسي من القيم الإماراتية العريقة.

واكدت على اهمية تلاحم المؤسسات وأفراد المجتمع من أجل تخفيف المعاناة عن المحتاجين ومد يد العون لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مديرة المؤسسة أن مثل هذه المبادرات الخيرية ليست جديدة على أبناء الإمارات الذين يتجلى معدنهم الأصيل في أوقات الأزمات، ويقفون دائماً خلف قيادتهم الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

ولفتت الى أن المؤسسة ستوزع حوالي 30 ألف وجبة من اصحاب الدخل المحدود بإمارة عجمان خلال شهر ابريل الحالي.