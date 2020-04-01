مجمع الشارقة للابتكار يسخر التكنولوجيا للإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي

المصدر: الشارقة – البيان

يعمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وبشراكات استراتيجية مع مؤسسات بحث عالمية على تطوير طرق مبتكرة للإنتاج الزراعي وتحلية المياه من خلال الطاقة الشمسية، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة من حلول الاستدامة في الموارد الطبيعية.

وقد أجرى فريق من المهندسين في موقع الأبحاث المتخصص والتابع لشركة مارلين العالمية أحد أهم مشاريع الشراكة القائمة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أبحاثًا على مدار العامين الماضيين. نتج عنها إنشاء (مارلين اجروتانيل) Merlin Agrotunnel - - وهي عبارة عن مزرعة داخلية منتجة بارتفاع قياسي وبمساحة 150 مترا مربعا يمكن لها أن تنتج أكثر من واحد طن من الخضروات العضوية والفاكهة شهرياً، بتوفير ما مقداره 90 ٪ تقريبًا من استهلاك المياه مقارنة بالمزرعة التقليدية من خلال اعتمادها على تقنية (الاكوابونيك)، بالإضافة الى إمكانية انتاج الأسماك الطازجة، كما يمكن لهذا النظام الزراعي أن يعمل في أي بيئة كانت حتى وسط الصحراء اذ يعمل بتقنيات تبريد متطورة يمكنها الاعتماد على الطاقة الشمسية التي بدورها تقوم بتحلية المياه المالحة او استخراج المياه من رطوبة الهواء.

تجارة

ويمكن لهذه المزارع أن تنشأ لأغراض تجارية، أو يمكن إعداد وحدة منها في الأحياء السكنية لتوفير منتجات عضوية طازجة للعديد من الأسر يوميًا. وتكنولوجيا الزراعة العمودية بدون تربة يمكن الزراعة من خلالها بشكل رأسي داخل مزارع مغلقة، ما يوفر المساحة المزروعة، بالإضافة إلى التحكم في كمية المياه. وتستخدم تلك المزارع ضوءاً اصطناعياً كبديل لأشعة الشمس اللازمة لنمو النباتات.

ويركز هذا المشروع البحثي الكبير والفريد من نوعه على المستوى العالمي على تحديد وتطوير الطرق المبتكرة من أجل مستقبل مستدام من خلال التركيز على قضايا أساسية وهي – الغذاء والماء والسكن- اذ يقدم العديد من الحلول التقنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، كالزراعة المبتكرة (الأفقية والمائية والهوائية)، أجهزة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

استراتيجية

وتأتي مبادرات ومشاريع مجمع الشارقة للابتكار ترجمة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، بهدف تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، من خلال تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية .

وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على أهمية تبني ودعم كافة البحوث والابتكارات الرامية الى إيجاد حلول تكنولوجية متطورة للزراعة وتطويرها لتكون الملاذ الآمن للاكتفاء الذاتي لأفراد المجتمع، وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم، ويعتبر تطوير المنظومة الزراعية بالتقنيات الحديثة احد الركائز الأساسية في استراتيجية الامارات الرامية نحو إيجاد حلول لمشكلات الزراعة وإنتاج الغذاء.

وترجمة لهذه الاستراتيجية انطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار نحو العالمية لاستقطاب كبرى الشركات وكبرى المراكز من أجل تطوير تقنيات متقدمة لتعزيز إنتاجنا الزراعي والغذائي والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع بيئة وطبيعة المنطقة. وإذ نعمل على استقطاب المؤسسات البحثية المتخصصة من كافة أنحاء العالم على الاستثمار في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير أفكار مبتكرة ، وإيجاد حلول واقعية للإنتاج الزراعي المستدام.