بلدية دبي تسحب 6 معقمات للأيدي غير مطابقة للمواصفات من السوق المحلية

المصدر: دبي-البيان

سحبت بلدية دبي 6 أنواع من معقمات الأيدي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك على خلفية حملة تفتيشية مكثفة للتحقق من سلامة منتجات مضادات الجراثيم ومنها معقمات اليدين المتداولة في السوق المحلية، حيث تم سحب (102) عينة مختلفة الأحجام من المنتجات المتداولة في السوق المحلي لغرض المطابقة والتحليل المخبري، وتبين بعد الفحص عدم مطابقة الست عينات نظرا لاحتوائها على الميثانول وهو سائل عديم اللون يستخدم كمذيب وذو رائحة نفاذة، ولهو درجة عالية من السمية وخطر على صحة الانسان حيث يؤثر على الجهاز العصبي و يسبب الدوار و الصداع وتهيج في الجلد والجهاز التنفسي والتسبب بالعمى في حالات التسمم الشديدة، وتم على الفور سحب تلك التشغيلات غير المطابقة من المنتجات بصورة نهائية من السوق المحلي وحظر تداولها.

وجاري التنسيق مع الجهات الصحية والحكومية المحلية والاتحادية من أجل حظر تداول تشغيلات تلك المنتجات بشكل نهائي من جميع أسواق الدولة، وأكدت البلدية على استمرار تنفيذ تلك الحملات وبشكل دوري لضمان تداول منتجات مطابقة وآمنة.

مطابقة المنتجات

والجدير بالذكر بان بلدية دبي تقوم بتقييم وتسجيل جميع منتجات مضادات الجراثيم "المطهرات" ومنها معقمات الأيدي في نظام منتجي، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفعاليتها وإمكانية استخدامها للتطهير سواء للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو للمؤسسات، كما تقوم الدائرة بإجراء الفحوص المخبرية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة والتحقق من فاعليتها.

وللتأكد من حالة المنتجات الاستهلاكية وتسجيلها، بالإمكان استخدام التطبيق الذكي منتجي ومن خلال المسح الضوئي للباركود الخاص بالمنتج عبر التطبيق باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، لتمكين الجمهور في تعزيز الرقابة المجتمعية للإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة مباشرة عبر التطبيق وحسب التصنيفات المعتمدة في بلدية دبي

وتهيب بلدية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن تلك المنتجات غير المطابقة من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900، أو من خلال تطبيق Dubai 24/7، أو عبر موقعها الإلكتروني: dm.gov.ae.