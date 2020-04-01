مالك "مجموعة صيدليات" يقدم الدواء والكمامات مجانا للمحتاجين

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

أثبت الأطباء والكوادر الطبية والفنية أنهم خط الدفاع الاول من أجل انقاذ الارواح منذ انتشار فيروس " كورونا " المستجد في العالم حيث يعملون على مدار الساعة لتوفير الحماية والعلاج للمصابين، وفي مبادرة انسانية أطلقها صاحب مجموعة صيدليات في عجمان ورأس الخيمة، مع بداية الأزمة الصحية العالمية وهي توزيع الكمامات الطبية مجاناً على الفقراء والمحتاجين إضافة إلى تقديم الدواء لمن لا يستطيع دفع قيمته، كما توفر الصيدليات التعقيم المجاني لجميع الزائرين لفروعها ضمن المبادرات الوطنية للتصدي لانتشار فيروس " كورونا " ومساعدة افراد المجتمع المحتاجين وتوفير الوقاية والدواء لهم.



واجب انساني



وقال محمد خضر صاحب مجموعة الصيدليات في عجمان ورأس الخيمة لـ ( البيان ) ما نقوم به واجب إنساني تمليه علينا الظروف لمساعدة الفقراء والمحتاجين والزود عنهم لمواجهة انتشار فيروس " كورونا " ، مؤكداً بانه تم توزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية والمعقمات مجانا للمحتاجين الذين يعانون ظروفاً صعبة في كلاً من عجمان ورأس الخيمة وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية اتجاه الدولة بما قدمته للمواطنين والمقيمين .



ولفت إلى أن الدولة تبذل جهود مضاعفة من أجل صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ويتوجب على أصحاب الشركات والمؤسسات المساهمة في تقديم المبادرات الانسانية التي تعزز التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وأكد توفير كافة أنواع الأدوية مجانا للفقراء والمحتاجين أو الذين لا يمتلكون ثمن الدواء في جميع صيدلياته وذلك ايمانا منه بأهمية مساعدة الناس والوقوف بجانبهم ودعم الانسان المريض وتقدير حاجته الماسة للدواء.



ومن جانبه أفاد الصيدلي محمد السعدي بان صيدلية الاحسان في عجمان توفر الكمامات الطبية وتباع للمقتدرين بدرهمين وتقدم مجانا للفقراء إضافة إلى تقديم المعقمات لكل الزائرين وذلك منذ انتشار فيروس " كورونا" ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لمواجهة الازمة الصحية العالمية وتجاوزها بمساندة أفراد المجتمع للحكومة والالتزام بالإجراءات الصحية والبقاء في البيت.



حماية المجتمع

ومن جهتها أكدت الصيدلية عصمت كامل على أهمية تضافر الجهود ومساهمة الجميع في تعزيز الصحة العامة ، لافته بانها تقوم يومياً بتقديم ارشادات صحية للوقاية من فيروس " كورونا " لجميع الزائرين للصيدلية وتحثهم على أهمية الإلتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدولة والتقيد بها من أجل سلامة الجميع.



وذكرت بأن ما تقوم به مجموعة صيدلياتهم يعتبر جهد قليل تجاه خدمة المجتمع باعتبارهم ضمن الصف الاول الذي يواجه فيروس " كورونا " وهم شركاء الأطباء في توفير العلاج والدواء للمرضى.