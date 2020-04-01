محمد بن راشد : رسالتنا لجميع دول العالم .. نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن كوادر الإمارات الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية ، وكان تعاملهم على مستوى الحدث.

وقال سموه : " عقدت اجتماعاً مع الشيخ عبدالله بن زايد .. ومجموعة من سفرائنا بالاضافة لغرفة العمليات بوزارة الخارجية .. كوادرنا الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية .. وتعاملهم كان على مستوى الحدث من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف ... لهم كل التقدير من كل الوطن " .

وأكد سموه إن إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة تم بكل سلاسة .. ومن بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة .. فريقنا الداخلي والخارجي فريق قوي ... ومواطنينا في الداخل أو في الخارج سيبقون محل عناية فائقة.

وٍقال سموه : رسالتنا لجميع دول العالم : نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين .. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة .. ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع ".