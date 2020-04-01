مضاعفة كميات المير الرمضاني للمستفيدين بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قررت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مضاعفة كميات المواد الغذائية المدعومة، التي توزع للمستفيدين من المير الرمضاني.

وأعلنت الدائرة أن المواد الغذائية للمستفيدين من المير الرمضاني، ستكون متوفرة في الجمعيات المشاركة، ومراكز توزيع السلع الغذائية للبلديات من اليوم، ولغاية نهاية شهر مايو المقبل، تزامناً مع الشهر الفضيل، وسيكون بإمكانهم أيضاً الاستفادة من خدمة «دعم منافذ البيع»، التي أطلقها مركز النقل المتكامل، والتي ستوفر خدمات توصيل السلع بمركبات الأجرة بالتنسيق مع كل منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي.

وستتمكن الأسر المواطنة المستفيدة من المير الرمضاني من اختيار المواد والسلع الغذائية المدعومة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 200 سلعة.