«شؤون العمال بدبي» توعّي بالوقاية من «كورونا»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلقت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي حملات توعية لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المختصة.

وقال عبدالله لشكري المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي إن الإمارات حريصة على سلامة وأمن العمال من خلال تأمين بيئة العمل وإيجاد السبل الآمنة، مشيراً إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بالتزام أصحاب العمل بتوفير كل ما يلزم لحماية العمال في كل الأوقات خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

إجراءات

وأشار إلى أن اللجنة قامت بنشر مقاطع مرئية بلغات متعددة لتصل إلى أكبر شريحة من العمال وبثها في مساكنهم وأماكن عملهم تضمنت إجراءات السلامة والوقاية من فيروسا كرونا المستجد والذي يتم باتباع خطوات بسيطة منها غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المعقمات بعد لمس أي سطح وتجنب التجمعات في المساكن، إضافة إلى ضرورة التباعد الجسدي بين العمال في السكن الواحد خصوصاً في الأماكن المشتركة كالمطاعم ودورات المياه.

وأوضح أن اللجنة قامت بمخاطبة الشركات عبر البريد الإلكتروني بأهمية توعية العاملين بالإجراءات الاحترازية خلال انتقالهم من مساكنهم إلى أماكن العمل، وأهمية اتباع الإجراءات في حال الشعور بأي أعراض طارئة كالزكام أو ارتفاع درجة الحرارة، وتوعيتهم بتجنب الاختلاط وتقليل الخروج إلى الأماكن العامة والتنزه.

أعراض

وأشار لشكري إلى أن اللجنة العمالية بالتعاون مع بلدية دبي والإدارة العامة للدفاع المدني قامت بتوزيع المناطق بحسب أعداد العمال والمساكن الموجودة فيها، وتم استدعاء مشرفي السكان وتزويدهم بمقياس الحرارة ليتم فحص العامل عند توجهه للعمل وعند عودته، وفي حال ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض مرضية يتم توجيهه لاتخاذ الإجراءات المناسبة كالعزل عن زملائه حتى يتم التأكد من حالته الصحية.

إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة مع أصحاب العمل بمتابعة تعقيم الحافلات التي تقل العمال إلى مساكنهم والتأكد من نظافتها بصورة مستمرة.