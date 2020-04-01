قرقاش: رصدت أكثر من 35 اتصالاً بين محمد بن زايد وقادة العالم خلال مارس

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الانكفاء الداخلي لا يعبّر عن روح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القيادية.

وقال قرقاش في تدوينات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الحياة لا تتوقف مع الأزمات، والانكفاء الداخلي لا يعبّر عن روح الشيخ محمّد بن زايد القيادية، ونشاطه في الإشراف على إدارة أزمة فيروس كورونا يواكبه نشاط في تعزيز شبكة العلاقات الخارجية للإمارات، واتصالات سموه مع قادة العالم خلال الأيام الماضية تعكس هذه الرؤية».

كما دوّن قرقاش «رصدت فوق 35 اتصالاً بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقادة العالم خلال شهر مارس. تواصلٌ يجمع بين التضامن والتنسيق في مواجهة أزمة «كورونا» وبين دبلوماسية نشطة لدولة الإمارات التي يقودها سموه، الأزمات فرصٌ كما يقول المثل، وسموه يدرك بدقة أهمية تعاضد الأمم والشعوب».

أيضاً دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة أخرى إلى عدم المشاركة في نشر الشائعات والهلع.

وقال قرقاش: «لعل ارتباط الشائعات بالأزمات واللعب على قلق ومخاوف الناس أمر معتاد، وأزمة فيروس «كورونا» لا تخرج عن هذا، وحتى لا تكونوا ضحايا التضليل، ولتكونوا على بيّنة، استقوا المعلومات والتوجيهات من المصادر الرسمية، لا تشاركوا في نشر الشائعات والهلع».