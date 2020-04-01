فارس المزروعي: كلمات محمد بن زايد أثلجت صدورنا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي قدم فيها الشكر للجهات وكوادرها الذين يحافظون على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها في إطار الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تركت أثراً عميقاً في نفوسنا وأثلجت الصدور لدى جميع فرق العمل الميداني ورفعت معنويات منتسبينا في مضاعفة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف وتطلعات قيادتنا الحكيمة في التعامل مع مختلف الظروف وبكل احترافية.

وأضاف: إن جميع الكوادر والفرق الشرطية والأمنية على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من العطاء للوطن الغالي وتتابع عن كثب الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة لوقاية أفراد المجتمع وتأمين سلامتهم من تبعات فيروس كورونا.

وأكد أن الفرق الشرطية والأمنية وعلى مستوى إمارة أبوظبي تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة في التعامل الإنساني والحضاري ومضاعفة الجهود للحفاظ على سمعة الدولة وأمنها عبر تعاونها الفعال مع مختلف فرق وكوادر الجهات الحكومية ووفق خط واضح بالتركيز على الشفافية والدقة في تنفيذ المهام سواء الصحية والتثقيفية والأمنية والمجتمعية.

وقدم الشكر والتقدير للعيون الساهرة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي على اهتمامهم بأداء الواجب الوطني والتعاون في تحقيق أهداف وتطلعات القيادة في الظروف الحالية.