مختبر رائد عالمياً في الدولة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات لـ«كورونا» يومياً

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت مجموعة «جي 42» الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومجموعة «بي.جي.آي» الرائدة عالمياً في مجال حلول الجينوم، أمس، عن إطلاق مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي يومياً، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» في الإمارات.

ويعد المختبر أول مختبر بهذا الحجم في العالم يتم تشغيله خارج الصين، ويأتي تأكيداً على التزام الطرفين بدعم جهود القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لمكافحة وباء «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

يقع المختبر في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، وقامت المجموعتان بتشييده وتشغيله خلال 14 يوماً فقط، بهدف توفير حل فوري يلبي الاحتياجات.

وبالاستفادة من تجربة الصين في مواجهة الوباء، سيسهم المختبر في تمكين دولة الإمارات من مواصلة المتابعة النشطة، وتوفير أعلى معدلات الفحص، قياساً بعدد السكان على مستوى العالم وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

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