إعلان الفائزين بجائزة خليفة التربوية مايو المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن انتهاء جميع عمليات تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة للدورة الـ13 للعام 2020 تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في شهر مايو المقبل.

وأشادت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة بالإقبال الكبير من جانب مختلف الفئات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات ذات العلاقة على الترشح وتقديم أعمال ومشاريع للدورة الحالية من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الجائزة أنجزت جميع عمليات التقييم والتحكيم من خلال توظيف تقنيات متطورة للاتصال المرئي عن بعد للمرشحين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت أنه سيتم خلال شهر مايو المقبل إعلان أسماء الفائزين في 9 مجالات طرحتها الدورة الحالية موزعة على 18 فئة، بالإضافة إلى الشخصية التربوية الاعتبارية.