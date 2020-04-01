1300 ساعة تطوعية نفذتها «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال برنامجها الخاص بالخدمة المجتمعية «عون»، العام الماضي «عام التسامح»، 1300 ساعة تطوعية عبر 56 فعالية مختلفة أقامتها الهيئة بمشاركة أكثر من 1000 موظف وموظفة من منتسبيها، قدمت خلالها ما يزيد على 130 ألف درهم من إسهامات الموظفين والأنشطة الخيرية التي نظمتها الهيئة خلال العام الماضي.

وأكد الدكتور محمد الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة: «أن الهيئة نجحت في إرساء قيم ومفهوم العمل التطوعي في بيئة عملها منذ إطلاقها لبرنامج عون عام 2009.

وأشار إلى أبرز الفعاليات الخيرية التي نظمتها الهيئة والمتمثلة في مسيرة التسامح وفعالية (قطرة تسامح) للتبرع بالدم، ومبادرة أطعم تؤجر لتوزيع وجبات الإفطار على عدد من العمال، وفعالية زراعة أشجار الغاف في عدد من المدارس والمرافق الحكومية، وفعالية المير الرمضاني.