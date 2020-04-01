بلدية أبوظبي ترصد 101 مصلى عشوائي في مصفح والمفرق

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع (تدوير) عبر إدارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية مصفح حملة رقابية موسعة لرصد المصليات العشوائية في منطقتي مصفح الصناعية والمفرق الصناعيتين، حيث لا تتوافر في هذه المصليات أي شروط ومعايير صحية مناسبة، كما تشكل إضراراً بالمظهر العام.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصليات التي رصدتها خلال الحملة بلغ 101 مصلى، منها 99 مصلى في مصفح الصناعية، ومصليان اثنان في المفرق الصناعية، وأوضحت البلدية أنها نسقت مع (تدوير) من أجل استمرار الحملة مدة أسبوع كامل لتغطية كافة المنطقة والمواقع، وإزالة المصليات المرصودة.

وتهيب البلدية بجميع العمال وأفراد المجتمع في المناطق الصناعية أهمية الالتزام بقرارات الجهات العليا والابتعاد عن التجمعات والتجمهر.