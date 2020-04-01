«سي إن إن»: دبي تستخدم طريقة مبتكرة في التعقيم

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن دبي تستخدم طريقة مبتكرة في التعقيم الشامل الذي يغطي كافة أرجاء المدينة ضد فيروس «كورونا»، والذي صار وباءً يهدد العالم.

وأوضحت الشبكة أن هذه الطريقة تتمثل في استخدام الطائرات من دون طيار «درونز» للمساعدة على تعقيم الطرق، والمنازل والمباني.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً مصوراً يتناول كيفية تعقيم دبي لكافة شوارعها ومبانيها ضد الفيروس القاتل. واستعرض من خلال عدة مقاطع فيديو متتابعة عمليات التعقيم التي تشمل كافة جنبات دبي.

وأوضح التقرير أن عمليات التعقيم في دبي تأتي في إطار حملة طموحة تقوم دولة الإمارات بتنفيذها لتعقيم كافة مدنها ضد فيروس «كورونا».

وأفاد بأن هذه الحملة تتخذ شكل برنامج مكثف يسمى «برنامج التعقيم الوطني»، والذي يستهدف مئات الأماكن العامة والبنايات حول البلاد. وأضاف التقرير إن الإمارات تستخدم «درونز» للمساعدة على تنفيذ برنامج التعقيم للاستفادة من سرعتها وفاعليتها.