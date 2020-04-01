%72 الخدمات المنجزة عن بعد في بلدية عجمان

المصدر: (عجمان- البيان)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، لضمان استمرارية الأعمال والمشاريع بشكل آمن وفعّال عن طريق تسخير خدماتها الذكية والإلكترونية، مشيراً إلى أن مؤشر نسبة خدمات الدائرة، التي تم إنجازها عبر الموقع الإلكتروني 69 % عن إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة عن بُعد وهى 111 خدمة ذكية.

وبلغت نسبة الخدمات التي تم إنجازها عبر التطبيقات الإلكترونية الذكية 72%، أما نسبة الخدمات المقدمة عن طريق نظام العمل عن بُعد فهي 72 %، وعن نسبة موظفي الدائرة الذين يعملون عن بُعد بلغت 50 %، مع العلم بأن نسبة موظفي إدارة تطوير الخدمات الذكية، الذين يعملون عن بُعد بلغت 85 %.

وذكر رئيس دائرة البلدية والتخطيط أنه تم استلام مشروع مختبر مواد البناء، ومشروع ممشى الزوراء، ومشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، ورصف الطرق بمنطقة الحليو بمرحلته الثانية، وفي ما يتعلق بالمشاريع المستحدثة للعام الحالي، لم تتأثر بالأوضاع الراهنة، حيث تم وضع خطة لمتابعة إدارة وتنفيذ هذه المشاريع الحيوية، وفق سيناريوهات عدة بناء على تحليل المخاطر.