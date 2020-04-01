اللجنة العليا لشرطة الشارقة تناقش خطط الأزمات

المصدر: (الشارقة - البيان)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه صباح أمس، الاجتماع الثالث للجنة العليا الدائمة للقيادة، الذي جرى عن بعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.واستعرض الاجتماع أبرز التوصيات، التي خلصت إليها اجتماعات القيادة السابقة والنتائج، التي تمخضت عنها، كما ناقش خطط الأزمات والكوارث، واستمرارية أعمال عمليات التأمين، التي تتطلبها الظروف المحيطة، والتي تتزامن مع برنامج التعقيم الوطني.