إشادة بإجراءات «التعقيم الوطني» في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضمن برنامج التعقيم الوطني في كافة طرق وأحياء رأس الخيمة، وسير الآليات والإجراءات في خطوات ومراحل مبشرة بالخير تهدف إلى نشر الأمن والسلامة على نطاق واسع في الإمارة، مما يدعو إلى التفاؤل خاصة في ظل تجاوب وتفاعل المجتمع بسبب ارتفاع مستوى الوعي لدى كافة فئات المجتمع، مثمناً هذا التكاتف والوعي المجتمعي في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم كافة جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال لقائه، بمسؤولي ومشرفي فرق العمل الميدانية المعنية بتأمين برنامج التعقيم الوطني، حيث أشاد، بجهودهم المتميزة في دعم خطط وآليات سير العمل الذي يقومون به لتأمين عمليات التعقيم كافة في مناطق الإمارة، معرباً عن شكره وتقديره لدورهم البناء والمثمر في نشر كافة تدابير الصحة والسلامة ضد فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) مثمناً تعاونهم في توعية الجمهور وحرصهم على تطبيق آلية العمل وسير الإجراءات بكفاءة وتميز.

دعا قائد عام شرطة رأس الخيمة، أفراد الجمهور إلى بذل المزيد من التعاون مع مسؤولي ومشرفي فرق العمل الميدانية المعنية بتطبيق برنامج التعقيم الوطني.