تسجيل 219 ألف موظف بالقطاع الخاص في 4 سنوات

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسجيل شركات القطاع الخاص، المسجلة لدى الوزارة، خلال السنوات الأربع الماضية (2016 إلى 2019) زيادة في أرقام التوظيف، بلغت أكثر من 219 ألف موظف، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات التنافسية، كونها سوقاً جاذبة للكفاءات من مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني (www.mohre.gov.ae) ارتفاع عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص بالدولة والمسجلين لدى الوزارة من 4 ملايين و876 ألفاً في عام 2016 إلى 5 ملايين و95 ألف عامل بنهاية عام 2019 الماضي.

وتشمل الأرقام المعلنة كل القطاعات الخاصة باستثناء المناطق الحرة، حيث لا تخضع الكوادر العاملة في المناطق الحرة في الدولة إلى قانون العمل الاتحادي بشكل مباشر، وذلك في ظل وجود منطقة حرة هيئة أو سلطة، لديها قوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها، على أن يكون لكل موظف عقد عمل متوافق مع قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات بشكل عام.