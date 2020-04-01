32.7 ألف بلاغ استقبلها تطبيق «دبي 24/‏7»

المصدر: ( دبي - البيان)

بلغ إجمالي عدد البلاغات وطلبات الخدمة من خلال تطبيق «دبي 24/‏‏7» 32,786 بلاغاً وطلباً، والذي يُعد من أبرز التطبيقات الذكية التي أطلقتها بلدية دبي بهدف استدامة تقديم خدماتها لمتعامليها بكل سهولة، ورصد بلاغاتهم على مدار الساعة، حيث يتيح التطبيق للمتعامل إمكانية تسجيل البلاغات وطلب الخدمات دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال وبميزات مختلفة وسهلة.

وتم استلام عدد 2975 بلاغاً خلال شهر مارس 2020 من خلال تطبيق «دبي 24/‏‏7»، وتم إنجاز هذه البلاغات خلال الوقت المحدد بنسبة بلغت 93%، حيث يحتوي التطبيق على العديد من الميزات المتنوعة، مثل قدرة المتعامل على تسجيل البلاغات بطرق مختلفة «الصوت، الصورة، الفيديو، الكتابة» بسهولة وسرعة خلال 10 ثوانٍ، ويقوم التطبيق بتتبع مسار البلاغ ومركبات المنفذين للبلاغ من خلال ميزة التحديد التلقائي لأقرب رقم «مكاني» مما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز البلاغات، كما يعرض الخدمات المرتبطة بالصوت أو الصورة، بالإضافة إلى ميزة قياس نسبة الضجيج، وإتاحة الفرصة للمتعامل لتقييم «الخدمة/‏‏ البلاغ» بعد إنجازها، إلى جانب إمكانية التحري عن الإشاعات المتعلقة بمهام عمل البلدية من خلال إرسالها عبر التطبيق لفريق «الخبر اليقين» المسؤول عن تصحيح المعلومات المغلوطة، فضلاً عن توفر نظام «فارس» للمحادثة التلقائية، والذي يتيح إمكانية الحصول على الإجابات اللازمة لاستفسارات المتعاملين، دون الحاجة للتواصل مع موظفي مركز الاتصال.

يذكر أن البلاغات الواردة عبر التطبيق يفوق 2500 بلاغ شهرياً.