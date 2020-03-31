شرطة الشارقة تخفض المخالفات المرورية 50% وتلغي حجز المركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

بموجب القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد ، باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة بخفض جميع المخالفات المرورية المرتكبة قبل الحادي والثلاثين من مارس 2020م بنسبة 50% ويشمل ذلك جميع أنواع المخالفات بلا استثناء وإلغاء حجز المركبات، بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كافة المخالفات لمدة ثلاثة أشهر المحددة بموجب القرار.الى جانب إلغاء رسوم المعاملات الخاصة بإصدار شهادات (الإتلاف، الفقدان) الصادرة من القيادة العامة لشرطة الشارقة في جميع مراكز الشرطة الشاملة .

وأوضحت شرطة الشارقة أن تسديد المخالفات المرورية يتم عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (UAE MOI)، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم الاتصال بمركز خدمات المرور والترخيص، خلال ساعات العمل اليومية من الساعه السابعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء على الرقم : 065177555، داعية أصحاب المركبات إلى الاستفادة من التسهيلات التي منحت لهم وتسوية المخالفات المترتبة عليهم خلال المهلة المحددة.

ورفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمام سموه ودعمه للجهود المبذولة في حماية المجتمع والمحافظة على أمن وصحة وسلامة أفراده.

كما وجه سعادته الشكر والتقدير إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على اهتمامهم بالمواطنين بجميع فئاتهم وقطاعاتهم، ووقوفهم إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على الوطن وعلى جميع دول العالم، ودعمهم للجهود المبذولة في التصدي للجائحة الوبائية (كوفيد 19)، والحد من تداعياتها المختلفة، داعيا الله تعالى أن يجتاز الوطن والأمتان العربية والإسلامية هذا الابتلاء العظيم وأن يعيد الأمن والطمأنينة والاستقرار إلى كافة المجتمعات الإنسانية.

ووجه اللواء الشامسي الشكر لوزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي على دورهما في دعم الجهود التنسيقية بين أجهزة الشرطة على مستوى الدولة، والتغطية الالكترونية الشاملة لكافة العمليات الشرطية المتعلقة بحماية المجتمع وضمان انسيابية الخدمات الشرطية والأمنية بكفاءة وفعالية في جميع إمارات الدولة وعلى مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة.