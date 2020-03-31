الداخلية تعلق العمل بكافة التصاريح والبرامج والتطبيقات للمركبات على مستوى الدولة

المصدر: وام

تجاوبا مع التزام الجمهور الكريم وتقيده بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور قررت وزارة الداخلية تعليق العمل بكافة التصاريح و البرامج و التطبيقات للمركبات بما في ذلك خدمة تصاريح الحركة الاتحادية "تجول" على المستويين الاتحادي والمحلي.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمراجعة وتقييم وتحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة تحدي فيروس كورونا /كوفيد-19/ وبما يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

و تهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية و الدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية و التي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.