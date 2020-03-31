أكثر من ربع مليون مشارك في برنامج سفراء مناعة المجتمع الإلكتروني خلال أسبوع

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن برنامج التدريب الإلكتروني المبتكر الذي أطلقته قبل نحو أسبوع تحت مسمى "برنامج سفراء مناعة المجتمع" في إطار جهودها المكثفة في مجال رفع مستوى الوعي عالمياً حول كيفية مكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19) والحد من انتشاره، استقطب إقبالاً عالمياً واسعاً، حيث شارك فيه خلال أسبوعٍ واحد نحو 259 ألف مشارك ليصبحوا سفراء مناعة المجتمع، وذلك عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمبادرة https://learn.mbru.ac.ae/ حين استكمل أكثر من 202 ألف مشارك البرنامج عبر الإنترنت، وحصلوا على شهادات إنجازه وكذلك شارة سفير مناعة المجتمع.

واستقطبت المبادرة مشاركة واسعة من مختلف انحاء العالم وتركزت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند وكوبا وباكستان والفلبين، في حين جاء الجانب الأكبر من المشاركات من داخل دولة الإمارات، إذ أبدى جميع المشاركين اهتماماً كبيراً لاكتساب المعلومات القيمة حول مكافحة كوفيد-19.

ويتناول البرنامج الذي يمتد لستين دقيقة، سلسلة العدوى، وكيفية انتقال الأمراض المعدية، ويوفر الحلول المناسبة لمكافحة انتشار العدوى والحد من انتشارها من خلال تبني إجراءات عملية واضحة. وينسجم محتوى البرنامج مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والهيئات المعنية في الدولة.

ويمكن للمشاركين في المبادرة استكمال البرنامج بحسب ملاءمة أوقاتهم، علماً أن البرنامج لا يستغرق أكثر من ساعة واحدة. وعقب استكماله، يحصل المشاركون على الشهادات التي تمنحهم لقب سفير مناعة المجتمع، حيث يمكن للسفراء مشاركة نجاحاتهم عبر شبكاتهم الاجتماعية والمهنية، وتحدي 3 أصدقاء للمشاركة في البرنامج.

وقال الأستاذ الدكتور نبيل زاري، مدير معهد التميّز في التعليم الصحي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "لا يسعنا سوى الإشادة بالإجراءات والتدابير الوقائية التي بذلتها حكومة دولة الإمارات للحد من انتشار كوفيد-19، ونعمل في الجامعة بشكلٍ جاد لمواكبة هذه الإجراءات الوقائية ودعمها. وبصفتنا مؤسسة تعليمية أكاديمية تركز على التعليم الرقمي والابتكار، نعمل على توفير بيئة تعليمية تفاعلية لطلابنا والمجتمع على نطاقٍ أوسع. ويعد هذا البرنامج فرصةً مثالية لطلابنا وكادرنا الأكاديمي وموظفينا ومختلف فئات المجتمع للتعرف على كيفية المشاركة وإحداث فرق في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي يشهد فيها العالم بأسره تحدياً يدفعنا للعمل بشكلٍ مشترك أكثر من أي وقتٍ مضى. وتعد مشاركة وتمكين المجتمع مفتاح التغيير السلوكي والحد من انتشار الفيروس، لذا كانت دعوة الجامعة: فلنكافح عدوى كوفيد-19 معاً".

ويتوفر البرنامج حالياً باللغة الإنجليزية وتعمل الجامعة على إطلاق نسخته العربية هذا الأسبوع، كما وتعمل الجامعة على ترجمته إلى لغات أخرى قريباً. ويمكن المشاركة في البرنامج عبر الموقع:

https://learn.mbru.ac.ae/courses/covid19

ومنذ أن بدأت جائحة كوفيد-19، قامت الجامعة بتنفيذ العديد من المبادرات بما يتماشى مع استراتيجية المشاركة المجتمعية للجامعة ومن بينها تقديم جلسة توعوية عن كوفيد-19 في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب، والدكتورة حنان السويدي، أستاذ مساعد في طب الأسرة، والدكتور توم لوني أستاذ مشارك في الصحة العامة وعلم الأوبئة، والدكتورة أبيولا سينوك أستاذ علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية.

كما شاركت الجامعة في مبادرة AskDXBDoctor# عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي، وذلك للإجابة عن أسئلة الجمهور المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وذلك في إطار تضافر الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الوعي العام بالفيروس وسبل التصدي له والتدابير اللازمة لتضييق دائرة انتشاره وصولا للقضاء عليه في أقرب فرصة ممكنة.