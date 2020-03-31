"الاتحادية للشباب" تطلق دليل لاستثمار طاقات الشباب في المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب دليل لاستثمار طاقات الشباب في المنزل إحدى المبادرات الوطنية التسع الرامية إلى رفع جاهزية الشباب الإماراتي وتعزيز دوره الفعال في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية وكافة مناحي الحياة في دولة الإمارات.

ويهدف الدليل إلى استغلال أوقات الشباب على النحو الأمثل، والاستثمار في صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم في تخصصهم وكل مجالات الحياة المتنوعة، واحتراف هواياتهم، واكتساب المعرفة خلال ساعات تواجدهم في المنزل، ويساعدهم على ابتكار حلول وآليات من أجل توظيف تلك المهارات والطاقات في تنفيذ العديد من الأعمال خاصة خلال العمل عن بُعد.

وفي هذا الإطار قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب:"يوفر الدليل الذي يستهدف الشباب مجموعة من الأفكار المبتكرة تم تطويرها من خلال الشباب أنفسهم لإضافة مهارات ومعارف وخبرات جديدة في حياتهم؛ وتسهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات بما يزيد من فرص مشاركتهم بنقل رسالة إيجابية إلى كافة أفراد المجتمع واستغلال وقتهم وطاقاتهم في هذه الظروف لتحقيق طموحاتهم والاسهام بشكل إيجابي في بناء المستقبل".

وأضاف : "يقدم الدليل عشرات التطبيقات الذكية للاستثمار في طاقاتهم ووقتهم ومنها تطبيقات للتصميم، والمعرفة، واللياقة، والفن والثقافة وغيرها من مهام يمكن للشباب إنجازها من البيت وتفتح المجال لتقوية الروابط الإنسانية وخدمة المجتمع؛ كما يضم تحت مظلته عددا من التطبيقات والمنصات لقراءة الكتب، والمكتبات الرقمية، ويوفر للشباب فرصة الاطلاع على استراتيجيات حكومة دولة الإمارات، والتعرف على المبادرات الحكومية، والمنصات التي يستطيع الشباب من خلالها الحصول على دورات رقمية وشهادات ومهارات مختلفة".

من جهتها قالت مها العبيدلي، مدير مكتب المشاريع الخاصة في المؤسسة الاتحادية للشباب:"عملنا على تطوير الدليل وفقاً لاهتمامات وهوايات الشباب واستوحينا تفاصيله وموضوعاته من النقاشات المستمرة مع الشباب الإماراتي، وقمنا بإضافة روابط واقتراحات لمساعدتهم في تطبيق الأفكار المقترحة ضمن الدليل، وصممناه بشكل تفاعلي ليعبر عن روح الشباب وشغفهم بالحياة".

وأضافت العبيدلي: "يعد الدليل مصدراً ثرياً للمعلومات، مشيرة إلى أن المؤسسة تنتظر من كل الشباب المشاركة بتطبيقاتهم العملية على الأفكار المتضمنة في الدليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما سنعمل على تحديثه بشكل دوري خلال الأيام القادمة ليتضمن أفكار جديدة".



ويحتوي الدليل على 100 فكرة منوعة لاستثمار طاقة الشباب في المنزل، تندرج الأفكار حول زيادة الترابط العائلي، والترفيه، وتطوير مهارة جديدة، واكتساب معرفة، والقيام بأشياء مهمة، وتبني عادات إيجابية جديدة.

ويمكن للشاب الاستفادة من الدليل بأكثر من طريقة، إذ يمكنه اختيار أي من الأفكار بعشوائية ثم تطبيقها متى ما شعر بالملل، أو أن يضع تحدٍ لنفسه بإنجاز أكبر قدرٍ ممكن من الأفكار، وذلك بوضع علامة بجانب كل فكرة.