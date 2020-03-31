72% نسبة الخدمات التي تنجزها دائرة البلدية والتخطيط عن بعد في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان استمرارية الأعمال والمشاريع بشكل آمن وفعّال عن طريق تسخير خدماتها الذكية والالكترونية، مشيرا إلى أن مؤشر نسبة خدمات الدائرة التي تم إنجازها عبر الموقع الإلكتروني 69% عن إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة عن بُعد وهى 111 خدمة ذكية.

وبلغت نسبة الخدمات التي تم إنجازها عبر التطبيقات الالكترونية الذكية 72%، أما نسبة الخدمات المقدمة عن طريق نظام العمل عن بُعد فهي 72%، وعن نسبة موظفي الدائرة الذين يعملون عن بُعد بلغت 50%، مع العلم أن نسبة موظفي إدارة تطوير الخدمات الذكية الذين يعملون عن بُعد بلغت 85%.



وذكر رئيس دائرة البلدية والتخطيط بأنه تم استلام مشروع مختبر مواد البناء، ومشروع ممشى الزوراء، ومشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، ورصف الطرق بمنطقة الحليو بمرحلته الثانية، وفيما يتعلق بالمشاريع المستحدثة للعام الحالي، لم تتأثر بالأوضاع الراهنة حيث تم وضع خطة لمتابعة إدارة وتنفيذ هذه المشاريع الحيوية وفق عدة سيناريوهات بناء على تحليل المخاطر ، وتشمل هذه المشاريع كلا من مشروع تطوير شارع الشيخ عمار "المدخل الجنوبي"، مشروع جسر الراشدية، و بناء عشر مساكن في المنامة، بالإضافة لمشروع حديقة الزهور ، وتوفير عدد من المرافق الخدمية بالإمارة، ومن جانب الصحة العامة والبيئة باشرت الدائرة بمشروع تجهيز مختبر فحص بقايا المبيدات، ومشروع رقابة واستدامة ذكية المدعم بالذكاء الصناعي البيئي بمرحلته الثانية، و مشروع إدارة معلومات المختبر.

كما تم إصدار تعميم لفرق المشاريع بخصوص اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية مثل تقليص عدد مرات النزول الميداني لتفقد المشاريع ضمن عدد أشخاص محدد من أعضاء فريق العمل والاطراف الاخرى مع أخذ الاحتياطات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والقفازات وترك مسافة مترين بين كل عضو من الفريق وآخر، بالإضافة لتفعيل التواصل الالكتروني عبر الأنظمة الذكية وعقد الاجتماعات ورفع تقارير المشاريع الكترونياً عبر نظام " انجاز".

وأكد أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعتمدها القيادة الحكيمة تعكس رؤيتها الثاقبة في مواجهة أي تحديات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى قدرة الدائرة على ضمان عدم تأثر سير عمل المشاريع والخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين وسكان الإمارة كافة خلال الظروف الراهنة، وأثبتت قدرتها العالية على التكيّف مع المتغيرات والمستجدات والتعامل بحكمة وسرعة معها.

وذكر أن الخطط التي تعمل عليها الدائرة وخاصة ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية وضمان استمرارية الأعمال خلال الأزمات والطوارئ، أثمرت الآن وبدأنا نرى نتائجها الإيجابية من خلال الخدمات الالكترونية والذكية ونظام العمل عن بُعد الذي أصبح حلاً لمواجهة التحديات واستكمال الأعمال والمشاريع بطريقة آمنة وذكية، ونفخر بكل بما تملكه الدائرة من إمكانات ومقومات تجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات حالية ومستقبلية، كما أن الدائرة ستبقى وجهة محفزة للاستثمار وتقدم كافة التسهيلات لممارسة الأعمال والمشاريع للمستثمرين، بما تقدمه من مميزات ضخمة لهم، لتنمية أعمالهم وتطويرها.