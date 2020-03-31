عمار النعيمي يوجه بإلغاء المخالفات المرورية عن الكوادر الطبية في الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قررت القيادة العامة لشرطة عجمان إلغاء جميع المخالفات المرورية المسجلة على الكوادر الطبية " الأطباء وأعضاء هيئات التمريض " في الدولة تقديرا من سموه لجهود خط الدفاع الأول في القطاع الصحي الذين يبذلون أقصى طاقتهم لتوفير بيئة صحية آمنة لحماية وسلامة مجتمع الامارات بكل فئاته ونظيراً لتضحياتهم وسهرهم في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الدولة .

وأكد سموه أن التضحيات تصنع الأبطال .. داعيا إلى التكاتف والتعاون لحشد الهمم وتقديم الدعم لهذه الكوادر في مواجهة التحدي والوقوف إلى جانبهم وتطبيق التوجيهات الاحترازية والوقائية لمساندتهم.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن اعتزازه وفخره بما تقدمه هذه الكوادر الطبية من طاقات للتصدي لمرض كورونا ومكافحة انتشاره مشيرا إلى أن هذه التضحيات تعكس المواطنة الإيجابية وعلينا دعم هذه التضحيات والاهتمام بتوفير حياة صحية سليمة للمجتمع في دولة الامارات.

من جانبه أعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبداللهالنعيمي قائد عام شرطة عجمان عن تقديره لمبادرة سمو ولي العهد في إلغاء جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان دعما لجميع عناصر الكادر الطبي بما يشمل من أطباء وجهاز التمريض في المستشفيات على مستوى الدولة الذين تفانوا في تقديم التضحيات بالوقوف في خط الدفاع الأول لحماية المواطنين والمقيمين ووقايتهم من انتشار الوباء.

وأكد أن دعم الكادر الطبي بتقديم هذه المبادرة هو تكريماً وتشجيعاً لهم لتحملهم هذه المسؤولية الكبرى مقدما لهم كل الشكر والتشجيع والثناء لانهم يستحقون كل الاحترام والتقدير داعيا الجميع تحمل مسؤولية سلامة الوطن ودعم الكوادر الطبية لإنجاز مهمتهم بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات الوقائية والالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء في المنازل .

كما أكد أن شرطة عجمان على استعداد لبذل كافة الموارد والإمكانات في سبيل الحفاظ على الإنسان ودعم كوادرنا الطبية.