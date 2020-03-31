معروض كبير من الكمامات والمعقمات في فروع اللولو هايبر ماركت

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أكدت مجموعة اللولو العالمية اليوم عدم وجود أي نقص في الكمامات "أقنعة الوجه" والمعقمات في أي من فروعها بمختلف إمارات الدولة.



وأكد ناندا كومار المستشار الإعلامي للمجموعة في أبوظبي ل"البيان " اليوم على وجود معروض كبير "تخمة" من الكمامات في جميع فروع اللولو سواء بأبوظبي أو دبي والإمارات الشمالية مشددا على أن المجموعة توفر يوميا 1.6 مليون قطعة من أقنعة الوجه يومياً في المتوسط، ويصل سعر الصندوق المكون من 18 قناعًا 29 درهمًا(بمتوسط 1.61درهم للقناع الواحد)، كما تحتوي مخازنها على كميات كافية من أقنعة الوجه والقفازات والمعقمات.



وقال" جميع فروعنا البالغ عددها 76 فرع على مستوى الدولة تتوفر بها الكمامات والمعقمات بوفرة كبيرة وبأسعار تنافسية. .وأشار إلى وجود متابعة فورية مع مسؤولي الفروع في إمارة أبوظبي لمعرفة المعروض لديها أولا بأول وتحديد إحتياجاتها ، وفي حالة إقتراب المعروض من النفاذ يتم تزويد الفرع على الفور بإحتياجاته.



وأكد محمد إياد مدير العلاقات العامة والإعلام لمجموعة اللولو في إمارة دبي والإمارات الشمالية على عدم وجود أي نقص من نوعه في كافة فروع اللولو من الكمامات والمعقمات مشددا على وجود معروض كبير في غالبية الفروع.



وشدد على وجود مخزون كبير وكاف من الكمامات والمعمقات لدى المجموعة سواء في دبي أو أبوظبي مشيرا إلى أن المجموعة قامت خلال الأيام الماضية بتزويد فروع جمعيات ومحلات تجارة تجزئة "سوبرماركت" غير تابع للمجموعة بمجموعات كبيرة من الكمامات.



ونوه إلى أن المجموعة توفر كميات كبيرة من الكمامات لبعض الدوائر في الإمارات الشمالية مشيرا إلى أنها وفرت أمس أكثر من 30 ألف كمامة لدائرتين في إمارة الشارقة. وأضاف" لدينا تعليمات مشددة بتوفير كميات إضافية من الكمامات في كل الفروع والتواصل الفوري بين مدير الفرع والمركز الرئسي في دبي أو أبوظبي لسد أي نقص إذا وجد وهذا النقص في الأصل غير موجود حاليا.