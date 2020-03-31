مجلس قيادات الشرطة يناقش توحيد إجراءات خدمة "تصاريح الحركة الاتحادية"

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي جرى اليوم عن بعد، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ أفضل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان استمرارية عجلة العمل في الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.

وناقش المجلس في جلسة اليوم، تطبيق خدمة "تصاريح الحركة الاتحادية"، أثناء أوقات برنامج التعقيم الوطني، وتوحيد إجراءاتها على مستوى الدولة، حيث قامت الوزارة بتوفير هذه الخدمة بعنوان "تجول" على موقعها الإلكتروني (moi.gov.ae)، والتي تمكن حامليها من الحركة أثناء فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وأداء واجباتهم دوت التعرض للمخالفة، ويشمل التصريح لدى صدوره الحركة عبر كافة إمارات الدولة، وداخل الإمارة الواحدة.

وأهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، الاستفادة من هذه الخدمة في حالات الضرورة فقط تفاديا للتعرض لأية مخالفات قانونية، والالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها وزارة الداخلية بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى أو لدواعي العمل، مع الالتزام بكافة الاحتياطات الاحترازية والإرشادات الصحية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والسياسات العامة لوزارة الداخلية التي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء في قطاعات الوزارة كافة.

حضر الاجتماع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد مهندس حسين الحارثي، مدير عام الخدمات الالكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية ، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد مهندس ناصر اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة بوزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.