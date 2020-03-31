"تنمية المجتمع" توفّر "تآلف" للاستشارات الأسرية بــــ 4 قنوات على مدار 24 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع 4 قنوات تفاعلية تحت مظلة "تآلف" لتقديم الاستشارات الأسرية لجميع أفراد المجتمع، كخدمة تنموية تتيح التواصل مجاناً مع نخبة من ذوي الاختصاص والمستشارين الأسريين، الذين يجيبون على استفسارات أفراد المجتمع، ويقدمون لهم النصح والإرشاد عبر الوسيلة التي تناسب كل شخص، حيث يأتي الإطلاق الجديد لقنوات "تآلف" تماشياً مع الظروف الراهنة في ظل وجود الجميع في الحجر المنزلي، استجابة للجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق سلامة وجودة حياة أفراد المجتمع واستقرار الأسرة.

وفي هذا الصدد قالت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، إن "تآلف" للاستشارات الأسرية بقنواتها الأربع المتجددة، تعزز استقرار وترابط وتماسك الأسرة باعتبارها قلب المجتمع النابض، وأساس التلاحم المجتمعي، وتسعى لتحقيق واقع أسري أفضل وحياة اجتماعية أجمل، حيث تركز "تآلف" على التفاعل والتحاور لنشر المعرفة والتوجيه والتأهيل، وجعل الاستشارات أسهل وأسرع وصولاً إلى الأسرة والمجتمع، سعياً لتجاوز التحديات المجتمعية وتعزيز الاستقرار الأسري في كل بيت، مشيرة إلى أن التوسع في قنوات "تآلف" وإتاحتها للجميع، يأتي في سياق حرص الوزارة الدائم على التقرّب من الأسرة و الوصول إليها بالمزيد من المبادرات، ودعمها ومساندتها وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها، لتبقى رغم كل المتغيرات والتحديات متآلفة ومستقرة

وأضافت أن تآلف للاستشارات الأسرية أصبحت متاحة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بكل خصوصية وسرية تامة، حيث تزداد أهمية هذه الخدمة التنموية في ظل الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، نظراً لدورها في تقريب وجهات النظر وتجاوز التحديات والخلافات الأسرية، والحد من وقوعها بالتوعية والنصح والإرشاد، بما يحقق مزيداً من الآثار الإيجابية على صحة المجتمع النفسية والأسرية والسلوكية، لافتة إلى أن مثل هذه المبادرات التنموية التي تواصل الوزارة تبنيها وترجمتها على أرض الواقع، تُحقق سهولة وصول المعلومات والخدمات للجميع، انطلاقاً من رؤية الوزارة "مجتمع متلاحم مسؤول مشارك في التنمية الاجتماعية"، وبما يدعم مؤشر الأجندة الوطنية التماسك الأسري و التلاحم المجتمعي، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

من جانبها أكدت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع أن "تآلف" بقنواتها الأربع المتجددة، تعكس مبدأ "الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي فرصة للتضامن الأسري والتواصل المجتمعي، فاستثمروا أوقاتكم دون خلاف"، مضيفة أنه أصبح بإمكان جميع أفراد المجتمع على مدار اليوم وطوال الأسبوع، التواصل وطلب الاستشارات الأسرية الفورية من خلال (الخط الساخن، المكالمات المرئية، الموقع الإلكتروني، تآلف لايف عبر انستغرام)، ما يجعل الاستشارات الأسرية في متناول الجميع بالوسيلة التي تناسب ظرف وزمان ومكان كل شخص، وفي أمان وسرية وخصوصية تامة تضمنها الوزارة من أجل مزيد من الاستقرار والترابط الأسري.

وقالت إن تآلف للاستشارات الأسرية أصبحت 4 خدمات نوعية، هي: "تآلف عبر الخط الساخن 800623، المتاحة يومياً من 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت، و"تآلف" من خلال المكالمات المرئية، الخدمة الجديدة التي سيتم تقديم الاستشارات من خلالها "عن بعد" عبر تطبيق الواتساب، وذلك بعد حجز موعد مسبق عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، إضافة إلى "تآلف "عبر الموقع الإلكتروني، كخدمة تتيح لأفراد المجتمع طرح الاستفسارات التي تهمهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة: www.mocd.gov.ae، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وأخيراً "تآلف لايف" الخدمة المستمرة من خلال البث الحي عبر الانستغرام، والتي يتم تقديمها كحلقة أسبوعية لمناقشة المواضيع المستجدة التي تهم الأسرة والمجتمع في ظل الظروف الراهنة، والتي تصل إلى الجميع عبر انستغرام الوزارة (mocduae).

وأوضحت أن خدمة تآلف عبر الخط الساخن يتم تقديمها بالتواصل المباشر مع نخبة من المستشارين الأسريين، وهم: عائشة محمد الحويدي، يوسف محمد الشحي، عبدالقادر محمد العجال، موزة عبيد الشامسي، وتآلف من خلال المكالمات المرئية يقدمها المستشارين الأسريون: حسن سلطان الحمادي، جاسم محمد المكي، سيف حميد عدران، فكرية محمود محمد، عبدالقادر محمد العجال.

الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع كانت قد أطلقت خدمة تآلف للاستشارات الأسرية منذ أكثر من عام، وكانت تتم عبر الهاتف، وبالمقابلة الشخصية في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وخلال الفترة الماضية قدمت الوزارة 386 استشارة أسرية وزوجية وتربوية واجتماعية، منها 298 عبر الهاتف، و55 بالمقابلة الشخصية، و33 من خلال الموقع الإلكتروني.