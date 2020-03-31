3522 زيارة تفتيش وإغلاق 34 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 5 حملات تفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق التعاميم والإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملات عن تسجيل 3522زيارة تفتيشية خلال هذه الفترة على كافة الأنشطة ذات الصلة بالتعاميم والقرارات، حيث تم إيقاف 34 منشأة غذائية وصحية غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية وفقا للتعاميم الصادرة حول ممارسة الأنشطة.

وقال المهندس خالد معين الحوسني ، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة للبيان : "تحرص الدائرة على اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والاحترازية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس" كورونا " بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى المحلي والاتحادي".

وذكر بأنه تم إصدار عدد 25 تعميم وقرار خاص بالإجراءات الوقائية اللازم توفيرها بكل نشاط عالي الخطورة بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع وتم متابعة تطبيق كافة التعاميم بواسطة فرق التفتيش الميداني للصحة العامة والتي تعمل على مدار الساعة حيث نفذت إدارة الصحة العامة عدد 5 حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق التعاميم والإجراءات الاحترازية نتج عنها 3522زيارة تفتيشية.

وأفاد بأنه تم إيقاف عدد 34 منشأة غذائية وصحية غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية وفقا للتعاميم الصادرة , لافتا بأن برامج التحول الإلكتروني بالدائرة ساهمت في نشر التعاميم والقرارات لكافة المتعاملين وأصحاب ومسؤولي المنشآت على مدار الساعة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وكذلك التطبيقات الذكية وفقا لقواعد البيانات المتوفرة بالأنظمة الإلكترونية والذكية ، كما ساهمت في استقبال العديد من الملاحظات والشكاوى من المتعاملين والجمهور لتفعيل تطبيق القرارات والتعاميم الصحية بالإمارة حيث تم استلام عدد 87 شكوى صحية تم التعامل معها بشكل فورى لضمان فعالية تطبيق القرارات لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع .



وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مبادرة ملتزمون يا وطن والتي تأتي كمبادرة تطوعية لتعزيز دور المشاركة المجتمعية للموظفين بالدائرة بالمشاركة في حملات التفتيش بالرقابة الصحية والغذائية بما يضمن توجيه كافة الكوادر والموارد المتاحة للدائرة لمتابعة تطبيق التعاميم الصحية والإجراءات الوقائية الاحترازية بالإمارة وقد تم الموافقة على عدد 30 موظف متطوع بالدائرة للمشاركة ودعم فرق التفتيش والتعقيم بالدائرة حيث تم تدريبهم وتأهليهم للمعل مع مفتشي القطاع.