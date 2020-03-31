30 رائد أعمال مواطن يتأهلون للمشاركة في "برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "دبي للمشاريع الناشئة"، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن اختيارها 30 من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من الشباب المواطن للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد ضمن برنامجها الأول من نوعه "برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن".

وسينخرط المشاركون في الأكاديمية، التي أطلقتها "دبي للمشاريع الناشئة" بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، في تدريب متخصص حول مختلف المواضيع التي تهم رواد الأعمال وتشمل كيفية التخطيط لنموذج العمل التجاري، وأهمية المبيعات لأصحاب المشاريع الناشئة بالإضافة إلى كيفية إعداد عرض تقديمي للمشاريع التجارية وعرضه بطريقة مميزة واستثنائية. وستبدأ نشاطات الأكاديمية في يونيو القادم.

كما ستقوم بتنظيم جولة تنافسية لرواد الأعمال الـ30 المشاركين في الأكاديمية، وذلك خلال نهاية فترة الأكاديمية، لاختيار 5 فائزين من رواد الأعمال الإماراتيين بهدف مساعدتهم لتحويل أفكارهم التجارية إلى مشاريع واقعية ناجحة.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي أن "برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن" استقبل 75 طلب مشاركة، ونجح بجذب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة الإماراتية ومن مختلف الأعمار، لافتة إلى أن 60% من إجمالي عدد المشاركين لم يتلقوا أو يشاركوا سابقاً في أية تدريبات وورش عمل خاصة بريادة الأعمال، معتبرة أن مشاركتهم في هذا البرنامج اعتراف بأن "دبي للمشاريع الناشئة" نجحت بأن تكون وجهة أساسية لرواد الأعمال الإماراتيين. ، مشيرة إلى ان البرنامج يعكس التزام "دبي للمشاريع الناشئة"بدعم الشباب المواطن، وتفعيل دوره ومساهمته في نمو القطاع الخاص.

وأضافت سايشيفا أن "دبي للمشاريع الناشئة" اختارت 30 من رواد الأعمال الإماراتيين للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد ضمن البرنامج، لافتة أن 15 من هذه المشاركات لديهم أفكار تجارية ولم يحولوها بعد إلى مشاريع واقعية، والنصف الآخر من المشاركين بدأوا بمشاريعهم التجارية، مشيرة كذلك إلى أن أغلب هذه المشاريع كانت في مجالات الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع مثل الطائرات بدون طيار والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى مشاريع متعلقة بإيجاد حلول في مجال التعليم والاستدامة.

من جهته قال هانس كريستنسن، نائب الرئيس – مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك": "إن الاستثمار في الشباب والعمل على تأهيلهم للمستقبل يأتي في صلب أولويات مركز "ديتك". ونفخر بالتعاون مع غرفة دبي لنقدم التدريب والتوجيه للشباب ورواد الأعمال الإماراتيين لتمكينهم من تخطيط وتنفيذ حلول مبتكرة ونوعية خاصةً على الصعيد التكنولوجي. كما يسعدنا تقديم الدعم المطلوب وتوفير كافة الإمكانات والتسهيلات للشركات الفائزة لتطوير مشاريعها مستقبلاً، وذلك من خلال "ديتك فينشرز" الذراع الاستثمارية لـ"ديتك"، حيث نقدم للشركة الفائزة مكتباً مرناً مجاناً لعام في مركز ديتك، كما ستحظى شركات أربع أخرى من المتنافسين النهائيين على الجائزة بفرصة العمل من المركز مجاناً لستة أشهر."



وأضاف كريستنسن: "توفر واحة دبي للسيليكون البيئة المثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال. كما تسهم ورش العمل المتنوعة التي نقوم بتنظيمها على مدار السنة بتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار، وإطلاق طاقاتهم واستثمار إمكاناتهم وقدراتهم في تطوير أعمالهم ما يدعم مسيرة التنمية في الدولة على مختلف الصعد."



ويهدف "برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن" بالدرجة الأولى إلى تشجيع الشباب المواطن على الإقبال على وظائف القطاع الخاص من خلال تحديد المهارات التي يحتاجها الشباب المواطنين وتطويرها عبر توفير تدريب متخصص للمواطنين، وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة في مجال ريادة الأعمال، بما يتلاءم مع المهارات والخبرات التي اكتسبوها من خلال هذا التدريب المتخصص. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب الموطن على إطلاق مشاريعهم الخاصة أو الانضمام إلى شركة ناشئة خاصة. كما ويعتبر البرنامج المظلة التي ستجمع تحتها كل مبادرات "دبي للمشاريع الناشئة" التي تستهدف تطوير مهارات الشباب المواطن.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة الهامة.

وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.