"أوقاف الشارقة" تقدم 5 ملايين درهم لدعم صندوق الإمارات وطن الإنسانية

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت دائرة الأوقاف بالشارقة بتقديم تبرع بقيمة 5 ملايين درهم من ريع مصرف أبواب الخير وريع وصايا الواقفين بعد موافقتهم على تغيير وصاياهم الوقفية دعما لصندوق الإمارات وطن الإنسانية والذي تم إطلاقه مؤخرا بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجمعيات والمنظمات الإنسانية في الدولة بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

حيث يأتي توجيه ريع الأوقاف لدعم الصندوق تعزيزاً لجهود الدولة في الحد من تداعيات الفيروس الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتجسيدا لمضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الإمارات وبما يحقق مقاصد الشرع في الحفاظ على الكليات الخمس وثبوت المصلحة العامة.

من جانبه أشاد طالب المري مدير عام الدائرة بتضافر الجهود الوطنية المخلصة للمؤسسات والجمعيات والأفراد في مواجهة وباء كورونا بما يعكس نموذجاً فريداً في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة وقوة الترابط التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات، تطبيق أعلى مستويات التدابير الاحترازية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة لمواجهة تداعيات الفايروس.